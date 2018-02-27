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Milenyum çağı insanları obezlik tehlikesi altında

Sağlık uzmanlarına göre, nüfus eğilimlerine dayanarak 1980'ler ile 90'ların ortasında doğan her on kişiden 7'sinin orta yaşa ulaştığında şişman olacağı açıklandı.

AA | 27.02.2018 - 00:49..
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  2. Sağlık

İngiltere'de kanser araştırmaları örgütü Cancer Research UK'nin araştırmasında göre; İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen kuşağın yalnızca yarısı orta yaşta kiloluydu.

Kanser araştırma örgütü yetişkinlikte kilolu olmanın 13 farklı kanser türüyle ilişkilendirildiğini de belirtti.

İngiltere Batı Avrupa'da en obez ülke ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bu oran hızla artıyor.

1993 yılında yüzde 15 olan obezite oranı 2015 yılında yüzde 27'ye ulaştı.

DENGELİ BESLENME UYARISI

2015'te en yüksek obezite düzeyi 55-64 yaşları arasında görüldü. Ancak uzmanlar genç kuşakların daha da kilolu olacağından endişe ediyor.

Cancer Research UK sözcüsü Prof. Linda Bauld "Vücuttaki fazla yağlar sadece orada oturmuyor. Hücrelere zarar veren mesajlar yolluyor. Bu zarar zaman içinde birikerek sigara gibi kanser riskini artırabilir. Milenyum kuşağı sağlıklı gıda eğilimlerini takip etmekle biliniyor ancak dengeli beslenme en önemlisi. Pek çok meyve, sebze ve lifli yiyecekler yemek ve abur cuburu kesmek sağlıklı bir kilo için gerekli" dedi.

"OBEZLİK NORMALLEŞTİRİLİYOR"

Royal College Üniversitesi'nden Pediatri ve Çocuk Sağlığı profesörü Russell Viner "Aşırı kilolu olmak normalleştiriliyor. Kendilerini obez görmeyen insanlar çocukları da obez ise farkedemiyorlar. Kanser ile sigara arasındaki bağın yaygın olarak bilinmesinin ardından sigara içen genç insanların sayısında düşüş yaşandı. Obezitenin de benzer tehlikelerini bilmek gerekiyor" dedi.

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