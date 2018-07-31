Millet Bahçesi bölgedeki konut fiyatlarını artırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta katıldığı TRT canlı yayınında, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer 'Millet Bahçesi' olacak." ifadesini kullanmıştı.

İL GENELİNİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Hazırlanan bir araştırmaya göre, söz konusu günden sonra bölgeye ilgi artarken, Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları ortalama olarak il genelinin çok daha üzerinde artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ŞENLİKKÖY'DE

Bölgeye sınırı bulunan 8 mahalleden en yüksek artış yüzde 30,4 ile Şenlikköy'de görülürken, onu yüzde yüzde 27,5 ile Basınköy, yüzde 23,8 ile Yeşilköy, yüzde 11,7 ile Ataköy 2-5-6. Mahallesi takip etti.

Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'bnde yüzde 3,6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2,1, Ataköy 7-8-9-10. Mahallesi'nde yüzde 1,3 artış gözlendi.

KONUT FİYATLARI DA ARTTI

Şehir genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatlarının yüzde 4,8 arttığı görüldü. Ancak söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş görüldü.