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Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi, dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olarak İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 09:31..
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Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, 29 Ekim'de taşınacak olan Atatürk  Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu.

TURİST SAYISINI DA ARTIRACAK

Bu müjdenin ardından İstanbullular şimdiden heyecanla yeni projeyi bekliyor. Bu projeyle İstanbullular yeşil alanda hem rahat bir nefes alacak hem de İstanbul'a gelecek turist sayısında büyük bir artış görülecek.

CENTRAL PARK'IN 3.5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Dünyada bu projenin birçok örneği var. Birçoğumuz gitmese de fotoğraflarıyla hepimizin hafızalarına kazınan ABD'deki Central Park bunun en güzel örneği. Ancak Millet Bahçesi projesinin bulunduğu alan, Central Park gibi dev bir bahçenin bile 3.5 katı büyüklüğünde.

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak(ABD'deki Central Park)

RUSYA VE ABD'NİNKİNDEN SONRA EN BÜYÜK OLACAK

Millet Bahçesi'nin önemini anlamamız için dünyadaki diğer parklara bakmakta fayda var. Buna göre ilk sırada Rusya'daki Bitsevsky Park bulunuyor. Parkın büyüklüğü tam 18 bin dönüm büyüklükte. İkinci sıradaki ABD'ye ait Griffith Park ise 17 bin dönümün üzerinde. Millet Bahçesi 11.700 dönümlük alanı ile bu parklardan sonra dünyanın en büyük 3. parkı olarak bizleri gururlandıracak.

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak(Dünyanın en büyük parkı olan Rusya'daki Bitsevsky Park)

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