Millet Bahçesi için girişimler başlandı

2017 yılında yeni stadın hizmete girmesi ile birlikte boşta kalan ve Millet Bahçesi yapılması planlan Malatyaspor'un eski stadı İnönü Stadyumunun yıkım ihalesi yapıldı.

Eski stadın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi amacıyla, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokoller imzalanmış ve ihale sürecine girilmişti. Millet Bahçesi ile ilgili proje hazırlıklarına hemen başlayan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yıkım ihalesi yaptı.

STAD ARAZİSİ 2 MİLYON 200 BİN TL'YE SATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı toplantı salonunda 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve 26 katılımcının iştirak ettiği ihaleyi, 2 milyon 200 bin TL teklif veren Gülten Alagaş kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, zamanla şehrin tam ortasında kalan eski stad yerine, içerisinde yaşam alanlarının da olduğu Millet Bahçesi Projesi yapılacak.