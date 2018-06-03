taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın arazisine yapılacağı konuşulan Millet Bahçesi için hazırlanan ilk proje ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Projeler
Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni havalimanının açılmasıyla kapanacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın arazisinin ‘Millet Bahçesi' olarak değerlendireceğini duyurmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

TAMAMI PARK OLUYOR

Florya'da 11 bin 7 yüz dönüm büyüklüğündeki arazinin havalimanından bahçeye dönüşümü son günlerin en merak edilenlerindendi. İlk proje ortaya çıktı. Buna göre, arazinin tamamını kaplayan bahçenin ortasında ağaçlarla çevrelenmiş büyük bir gölet olacak.

PİSTLER VE BİNALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Pistler yürüyüş parkuru olarak değerlendirilirken mevcut binalar da kongre alanı, müze, sergi salonları olarak hizmet vermesi için korunacak.

Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

ÇEŞİT ÇEŞİT ALANLAR OLUŞTURULACAK

Ağaçlandırılmış bölgede içinde organik tarım bahçeleri, botanik parklar, çocuk oyun alanları ve farklı aktivitelere imkan sağlayacak bölümler yapılacak.

METRO ULAŞIMI KORUNACAK

Mevcut otoparklar ve metro ulaşımının da entegre edildiği proje tamamlandığında dünyanın en büyük 3. şehir parkı Türkiye'de olacak.

Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

33
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

159
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

43
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

40
İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

27
Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

0
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM