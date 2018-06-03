Millet Bahçesi için proje çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni havalimanının açılmasıyla kapanacak olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın arazisinin ‘Millet Bahçesi' olarak değerlendireceğini duyurmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma yürütülüyor.





TAMAMI PARK OLUYOR

Florya'da 11 bin 7 yüz dönüm büyüklüğündeki arazinin havalimanından bahçeye dönüşümü son günlerin en merak edilenlerindendi. İlk proje ortaya çıktı. Buna göre, arazinin tamamını kaplayan bahçenin ortasında ağaçlarla çevrelenmiş büyük bir gölet olacak.

PİSTLER VE BİNALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Pistler yürüyüş parkuru olarak değerlendirilirken mevcut binalar da kongre alanı, müze, sergi salonları olarak hizmet vermesi için korunacak.

ÇEŞİT ÇEŞİT ALANLAR OLUŞTURULACAK

Ağaçlandırılmış bölgede içinde organik tarım bahçeleri, botanik parklar, çocuk oyun alanları ve farklı aktivitelere imkan sağlayacak bölümler yapılacak.

METRO ULAŞIMI KORUNACAK

Mevcut otoparklar ve metro ulaşımının da entegre edildiği proje tamamlandığında dünyanın en büyük 3. şehir parkı Türkiye'de olacak.