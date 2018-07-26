Millet Bahçesi projesinin ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde, partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi' projesi ile 17 ilde, 28 millet bahçesi yapımı planlanıyor.
PROJEYE BAŞLANACAK İLK İLLER
Proje kapsamındaki illerden, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya'da yapım çalışmalarına hemen başlanacak.
BETON YAPI YOK, MANGAL YAPMAK YASAK
Millet bahçeleri projesi tamamen doğayla iç içe bir dinlenme ve yaşam alanı sunmayı planlıyor. Bu bahçelerde, restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmüyor.
Çevreci bir anlayışla planlanan millet bahçeleri, ziyaretçilerine şehir içinde adeta ormandaymışçasına yemyeşil, huzurlu bir ortam sağlayacak.