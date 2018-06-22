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Millet İttifakı'nda Parlamenter Sistem çatlağı

Daha önce eski sisteme geri dönmek için bir araya gelen Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, bu konuda kararlı bir duruş ortaya koyamadı. İyi Parti konuya tepkisini dile getiren bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:43..
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16 Nisan referandumunda millet kararını vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişe onay verdi. Ancak referandumda hayır diyen partiler ve siyasiler eski sistem ısrarını sürdürdü.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNECEĞİZ DEMİŞLERDİ

İkili ortak bir basın açıklaması yaparak Parlamenter Sİstem için bir tarih belirleyeceklerini ve seçimi kim kazanırsa kazansın eski sisteme dönmek için çalışacaklarını belirttiler.

KOMİSYONDA PARLAMENTER SİSTEM İFADESİ YER ALMADI

Ancak Meral Akşener'in ısrarlı tutumuna rağmen 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş için henüz bir yol haritası ortaya konmadı. Ayrıca İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın yaptığı açıklamaya göre, bu iş için oluşturulan Millet İttifakı'nın komisyonu hazırladığı metinde Parlamenter Sistem ifadesine yer vermedi.

"İYİ PARTİ KARARLI"

Çırak buna rağmen İyi Parti olarak Parlamenter Sistem'e geçiş konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

İyi Parti cephesinden yapılan bu açıklama Millet İttifakı arasında bu konuda mutabakata varılamadığını gösteriyor.

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