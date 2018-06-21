'Millet kıraathaneleri okuma oranlarını arttıracak'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen millet kıraathanelerinin kitap okuma oranını yükselteceğini ifade etti.

OKUMA SEFERBERLİĞİ

Bakan Kurtulmuş, gelecek dönem itibariyle, Türkiye'nin her yerinde millet kıraathaneleri üzerinden muazzam bir okuma seferberliği başlayacağını belirterek, bunun sonucunda Türkiye'deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılacağını kaydetti.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ

Millet kıraathanelerinin Türkiye için önemli bir başlangıç olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, uygulamayı bütün semtlere yayarak bir modele dönüştüreceklerini, yaşayan kütüphaneler halinde kültür ve sanat etkinliklerinin de içinde olduğu mekanlar haline getireceklerini ifade etti.

Bakan Numan Kurtulmuş, millet kıraathanelerinin kültür, sanat, edebiyat ve kitabın konuşulduğu mekanlar haline geleceğine dikkati çekerek, gençlerin hem sokağın dağınıklığından ve bir takım zararlı akımlardan korunmuş olacağını hem de çalışma imkanlarıyla kültürel birikimlerinin artırılmasının sağlanacağını vurguladı.

"OKUMA ORANINDA İVME OLACAK"

Türkiye'nin basılı kitap bakımından dünyada sıralamaya girdiğini, ancak kitap okuma oranları bakımından önde olan ülkelerden birisi olmadığını aktaran Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu gelişmişlik seviyesinde kitap okuma oranlarını da yükseltmemiz lazım. Millet kıraathanelerinin sonuçlarından birisi de Türkiye'deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacaktır. Bu örnekler Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden Türkiye'nin her yerinde arttırılacaktır. Önümüzdeki dönemde millet kıraathaneleri Türkiye'nin her tarafında cıvıl cıvıl işleyen gençlik ve kültür merkezleri haline gelecek ve son derece canlı kültür muhitleri oluşturmuş olacağız." dedi.