taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10315
Euro
7.0468
Altın
1186.915
Borsa
90185.99

Millet kıraathanesine büyük ilgi

astamonu'da "millet kıraathanesi"ne dönüştürülen Douglas MD-82 TC-TUA tipi eski yolcu uçağı bayramda yoğun ilgi görüyor.

AA | 23.08.2018 - 21:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hurdaya çıkarılan Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Millet kıraathanesine büyük ilgi

6 PERSONEL HİZMET VERİYOR

Kastamonu Belediyesince yaklaşık bir ay önce millet kıraathanesi olarak hizmete açılan ve 6 personelin görev yaptığı uçak, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin tercihlerinin başında yer aldı.

Millet kıraathanesini ziyaret eden Ertan Özcan, Ankara'dan geldiğini, eşinin Kastamonulu olduğunu, bu nedenle bayramı Kastamonu'da geçirdiklerini söyledi.

Millet kıraathanesini çok beğendiğini dile getiren Özcan, "Kastamonu'da uçağın millet kıraathanesi olduğunu gördük. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Fotoğraf çektirdik. Birçok anımız oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Millet kıraathanesine büyük ilgi

"ÇOK MEMNUN KALDIK"

Sakarya'dan gelen Önder Artuksi ise Kastamonu'da görülmesi gereken birçok yer olduğuna işaret etti.

Millet kıraathanesinin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Artuksi, "Millet kıraathanesi çok güzel. Gezilecek görülecek bir mekan. Çocuklarımla geldim. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

7 yaşındaki Suat Can Artuksi de millet kıraathanesinin sessiz olduğunu, burada kitap ve gazete okuduğunu söyledi.

Millet kıraathanesine büyük ilgi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

332
Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

149
Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

208
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

219
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

112
Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

51
Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM