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"Millet Parkı" çalışmaları başladı

Ataköy'deki 60 dönümlük tarihi Baruthane arazisinde "Millet Parkı" çalışmaları start aldı.

İHA | 18.10.2018 - 11:41..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ataköy’deki tarihi Baruthane arazisinde yapımına başlanan "Millet Parkı" havadan görüntülendi.

ARAZİDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Dev bir parka dönüştürülerek vatandaşların kullanımına açılması planlanan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisinde çalışmalar başladı.

Millet Parkı çalışmaları başladı ViDEO

'MİLLET PARKI HAVADAN GÖRÜLDÜ'

"Millet Parkı" olarak vatandaşların hizmetine açılacak olan tarihi Baruthane arazisindeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Görüntülerde, iş makinelerinin çalışmaları yer alıyor. TOKİ’nin projesine göre, arazideki tarihi yapıların restore edileceği ve çevrenin yeşillendirileceği belirtildi.

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