Millete hakaret eden Ömer Süha Aldan nasıl vekil oldu

15 Temmuz ve devamı olan 16 Temmuz'u kapsayan darbe ve darbeye bağlı terörist eylemlerde, darbeci hainlere müdahalede bulunan sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışma devam ediyor.

15 TEMMUZ'UN SİVİL KAHRAMANLARINA 'İT' DEDİ

CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan, bu KHK'yı eleştirirken millete akıl almaz bir hakaret etti ve "Benim itlerim var, sokağa salarım diyorsunuz." dedi. Dolaylı yoldan da olsa 15 Temmuz'un sivil kahramanlarına 'it' diyen CHP'li vekile tepki yağarken, kendisinin milletvekilliğine seçilme süreci de yeniden hafızalara takıldı.

DGM SAVCISIYDI, KILIÇDAROĞLU'NUN ADININ KARIŞTIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYORDU

CHP'li Ömer Süha Aldan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu yıllarda SSK'ya iyileştirici tıbbi malzeme alımında yolsuzluk yapıldığına ilişkin açılan Neşter Soruşturması'nı yürüten dönemin DGM savcısıydı.

SORUŞTURMA KAPANDI, KILIÇDAROĞLU CHP'YE VEKİL YAPTI

22 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 28 Haziran 2011'de yapılan seçimlerde 5 milyar dolarlık Neşter dosyasına bakan DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ı ödüllendirmiş ve Muğla'dan milletvekili yapmıştı.

HİÇBİR İŞ YAPMADAN, 3 DÖNEM ÜST ÜSTE ADAY GÖSTERİLDİ

Herhangi bir soru önergesiyle bile adı bir kez olsun milletvekili olarak duyulmayan Aldan 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde de CHP listelerinde yer bulmuştu.