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Milletvekili adaylığı için süre doldu

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başvuru yapması için süre 17.00 itibariyle sonlandırıldı.

AA | 26.04.2018 - 17:35..
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Kamu görevlilerinin seçimde aday adayı olabilmeleri için süre doldu.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde belediye başkanları partilerinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti.

ADAYLIK İÇİN İSTİFA ETTİLER

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DE İSTİFA ETTİ

TRT Hukuk Baş Müşaviri Avukat Maruf Okuyan da AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa eden isimler arasında yer aldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 10 Eylül 2016'dan bu yana sürdüren Selami Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için, görevinden ayrıldı.

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda yaptığı basın toplantısında, istifasını açıkladı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ÇANKIRI

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

FATİH BELEDİYESİ

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

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