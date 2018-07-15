Milletvekili Çakır, kendi suyunu sokak köpeğine içirdi

15 Temmuz Millet Meydanında gerçekleşen program sırasında protokolde oturan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sahnenin önünde duran sokak köpeğine kendisi için sehpaya konulan suyu verdi.

SOKAK HAYVANLARINI YİNE BAĞRINA BASTI

Belediye Başkanlığı döneminde de sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle tanınan Çakır’ın bu davranışı ise takdir topladı.

Milletvekili Çakır’ın eliyle su içirdiği sokak köpeğine, geçtiğimiz günlerde de bir trafik polisi elleri ile su içirmiş ve bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.