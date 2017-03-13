Milletvekilinin otomobili motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun da için de bulunduğu Fehmi Rigan yönetimindeki 01 c 1221 plakalı otomobil, plakasız bir motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen Suriyeli erkek motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi. Rigan'i ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.