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Milletvekilleri Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliamdan kaçmayı başaran Arakanlılar, Bangladeş'e sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 16:26..
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Ak Parti milletvekilleri ve İHH İnsani Yardım Vakfı yönetimi, Bangladeş ziyaretleri kapsamında hem Arakanlılar’ın yaşadıkları kampları hem de Bangladeş’te bulunan yetimhaneleri ziyaret etti.

704 BİN ARAKANLI'YA YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Ağustos'ta başlayan Arakan krizinden bugüne kadar son 5 ayda Myanmar içindeki Arakanlı Müslümanlar ile Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan toplamda 704 bin kişiye Türkiye’nin yardımlarını ulaştırmayı başardı.

Milletvekilleri Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

YETİMHANELERE VE YETİM ÇOCUKLARA ZİYARET

Milletvekilleri, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Dakka’da bulunan iki yetimhanesini ziyaret ederek yetim çocuklarla bir araya geldiler. Yetimhaneleri gezen milletvekilleri burada kalan çocuklarla hem sohbet etti hem de Türkiye’den yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri yetim çocuklara kendi elleriyle hediye ettiler.

Milletvekilleri Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

ARAKAN KAMPLARINI ZİYARET

Milletvekillerinin içinde olduğu heyet, ziyaretlerinin ikinci gününde Cox’s Bazar’a giderek burada bulunan Rohingya Müslümanlarının zor şartlarda yaşadığı kampları ziyaret ederek yaşadıkları drama yakından tanıklık ettiler.

Milletvekilleri Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

Ak Partili milletvekilleri ziyaretleri sırasında İHH insani Yardım Vakfı’nın bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde görerek aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirdiler.

Milletvekilleri Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

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