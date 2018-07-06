Milletvekilleri yarın ant içecek

TBMM Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca, yarın saat 14.00'te TBMM Geçici Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacak.

DURMUŞ YILMAZ GÖREVİ DEVRALACAK

Durmuş Yılmaz, milletvekili ant içme töreninden önce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek.

TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü görev yapacak. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'e gelişinde törenle karşılayacak ve uğurlayacak.

TBMM Geçici Başkanlık Divanında ise AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev yapacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇERKEN SÖYLEYECEĞİ METİN

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

AK Parti TBMM Grubu da yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde, AK Parti TBMM Grup Başkanı ile grup başkanvekillerinin seçilmesi ve AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları yarın başlayacak, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'de sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.