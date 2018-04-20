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Milletvekillerinin erken seçim menüsü

Erken seçim teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'ndan milletvekillerine lahmacun ve ayran ikram edildi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 13:02..
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Milletvekillerinin erken seçim menüsü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla Meclis koridorları hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte AK Parti harekete geçti.

48 saatlik bekleme süresi öne çekilerek AK Parti'nin grup önerisi işleme konuldu.

Anayasa Komisyonu'nda akşam saatlerinde başlayan görüşmeler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

HDP'liler, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle salonu terk etti.

ERKEN SEÇİM MENÜSÜ

AK Partili yetkililer, komisyon üyelerine lahmacun ve ayran ikram etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı komisyon toplantısı 2,5 saat sürdü ve teklif CHP'lilerin de desteğiyle kabul edildi.

Milletvekillerinin erken seçim menüsü

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Anayasa Komisyonu'ndan; AK Parti, MHP ve CHP'nin oylarıyla geçen teklif, Meclis Genel Kurulu'ndan da geçmesiyle karara dönüşecek.

Böylelikle Türkiye erken seçim sürecine resmen girmiş olacak...

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