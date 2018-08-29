İlk Milli anakart üretimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim çağrısına kayıtsız kalmayan Bursalı genç girişimci Ferit Borku ve ekibi, 36 ay üzerinde çalıştıkları bilgisayar anakartını üretmeyi başardı.

DEVLET DESTEĞİYLE SERİ ÜRETİME GEÇİLEBİLİR

Borku ve ekibi evvela anakart üzerinde çalıştı. 2016 yılında şirket kurulduktan sonra Bursa Ulutek Teknopark’tan ofis kiralandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının nezaretinde yürütülen çalışmaların ardından Teknolojik Ürün Komisyonu’ndan ürünün tescili alındı. Borku ve ekibi devlet desteğiyle en kısa zamanda seri üretime geçmek istiyor.

TESCİLİ ALINDI

2016 yılında şirketin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Ferik Borku, “Ana fikir, şirketin bir ana kart fabrikası kurmak üzerine şekillendi. Bununla ilgili de 2017 yılının başında Bursa Ulutek Teknopark’ta ofisimizi kiraladık ve projemizi resmen yürütmeye başladık. Gerek akademisyen kadromuz, gerekse uzman mühendis kadromuzla birlikte bu işi resmi olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gözetiminde yürüttük. Ardından proje resmi olarak sonuçlandığı zaman elimize bir numune ürün çıktı. Bu ürünü Teknolojik Ürün Komisyonu’ndan ürünün tescilini gerçekleştirmiş olduk.” dedi.

"PROJEMİZ TAMAMEN YATIRIMI ÖZ KAYNAKLARLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Şirketin kuruluşundan önce resmi olmayan bir 10 aylık süreç olduğunu belirten Borku, “Toplam 36 ayda ürettik diyebilirim. Yatırımı öz kaynaklarla gerçekleştirdik. AR-GE anlamında hiçbir şekilde devletimizden destek almadık. Faturalandırılmış olarak 436 bin TL AR-GE harcamamız var. Harcamaların toplamı ise 1 milyon TL tekabül ediyor.” diye konuştu.

Seri üretim planladıklarını kaydeden Borku, "Bununla ilgili bütün fizibilite çalışmalarımız neticelendi. Seri üretimle ilgili devletimizden bir destek bekliyoruz. Bizim planlarımıza göre bu seri üretimi İstanbul’a yakın bir bölgede gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü İstanbul iş dünyasında ülkemizin merkezi. Bizim diğer firmalar gibi bir AR-GE ekibimiz yok. Ama niyetimiz seri üretimle beraber onlar gibi bir ekip kurabilmektir. Bizler de aynı periyodlarla ana kartların üretimine girişeceğiz. Şu an elimizde bulunan 17 santimetreye 17 santimetre boyutundaki ana kart intel tabanlıdır. İ3, İ5 ve İ7 modellerini çalıştırabilecek seviyededir. Onlara göre yüzde 10’luk bir fiyat farkımız söz konusu. Seri üretimde bu farkı kapatmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.



