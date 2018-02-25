taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Hayvanların bakımını yapıp, aynı zamanda ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı da ortaya çıkan dünya dağ kros üçüncüsü 18 yaşındaki milli sporcu Gülcan Palavan'a destek yağıyor.

DHA | 25.02.2018 - 13:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ardahan'ın Göle ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), ilkokul beşinci sınıftayken, okulda düzenlenen koşularda antrenör Halil İbrahim Yılmaz'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi.

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan'da düzenlenen 'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi'nde üçüncü oldu.

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

ZORLU ŞARTLARDA EĞİTİMİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORDU

Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da çok istediği üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

"ŞİMDİ GELECEĞE DAHA İYİ BAKABİLİYORUM"

Genç kızın mücadelesini dile getiren haberin ardından Türkiye'nin dört bir tarafından Gülvan Palavan'ı arayanlar yardım yapmak istediklerini belirtti.

Kayseri'de kampta olan Palavan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayat hikayemin yayınlamasının ardından tanımadığım çok sayıda hayırsever yardım için telefonla aradı. O kadar mutlu oldum ki; şimdi geleceğe daha iyi bakabiliyorum. Bu güç ve kuvvet, çok sevdiğim atletizmde daha başarılı olmama neden olacaktır. Artık üniversiteye de daha iyi hazırlanabileceğim. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Milli atlet Gülcan'ın hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da cinsel istismar çiftliğine polis baskını
Çiftlikte kızların silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntüleri ele geçirilirken, çiftlik sahibinin evinde zorla tutulan 17 yaşındaki genç kız kurtarıldı.
TSK'dan Zap’a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına yönelik harekat devam ediyor.
Afrin sınırına JÖH ve PÖH sevkıyatı devam ediyor
TSK'nın Afrin'de düzenleyeceği meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH ekipleri, vatandaşlar tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla destekleniyor.
Rize'de minaresiz cami için minare yaptırıldı
Yaşadıkları sorunlara buldukları pratik çözümlerle ünlenen Rizeliler bu kez minaresi olmayan bir cami için geliştirdikleri çözümle dikkat çekiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

350
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

358
Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

135
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

39
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

46
Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

38
Nasri 1 yıl futboldan men edildi

Nasri 1 yıl futboldan men edildi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM