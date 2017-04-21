taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.766
USD
3,6431
EURO
3,9077
ALTIN
150,04
PETR
52,8300

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetyle kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık ve Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri Erek Dağı'na tırmandı

21.04.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. Spor

s

 

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünün turizm haftası etkinlikleri için Van'a gelen  Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmandı.

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Sabah saatlerinde çıktığı dağda zirve yapan Fındık 3 bin 200 metrede hatıra fotoğrafı çekip zirve defterine not yazdı. Tüm dağçıları Van'a davet eden Fındık, "Van, çok güzel bir yer. Tanıtılması önemli. Doğu dağlarının ne kadar güzel ve değerli olduğunu her seferinde söylüyorum. Van gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip.  Yazın kaya tırmanışı, dağlara tırmanış, uzun mesafeli yürüyüşler, kışın da donmuş şelale tırmanışları, kış çıkışları gibi doğa sporu aktiviteleri için çok ideal bir yer." dedi.

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

"VAN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR İL"

Van’ın güvenlik anlamında huzurlu bir il olduğunu insanlara iletmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da şunları söyledi:
"Turizm Haftasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla Tunç Fındık'ı ilimize davet ettik. Kendileri de bizi kırmadı geldi ve Erek Dağına tırmanış gerçekleştirdiler. Ardından da kısmet olursa Artos Dağı tırmanışını gerçekleştirecekler. Eğer Tunç Fındık Van’a kadar gelebiliyorsa, eğer Erek Dağı'na ve Artos Dağı'na tırmanıyorsa, demek ki şehir olarak güvenli bir şehir. Ben bu duygularla bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için Tunç Fındık’a teşekkür ediyorum."

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı’na tırmandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

139
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

266
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

175
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

100
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

78
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

16
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM