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Milli Eğitim Bakan yardımcılarının görev dağılımı

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları’nın görev dağılımları belli oldu.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:03..
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İbrahim Er, Reha Denemeç, Mahmut Özer ve Mustafa Safran’ın sorumlu olduğu görevler Bakanlığın internet sayfasında yer aldı.

GÖREV DAĞILIMI

İbrahim Er: Din Öğretimi, Hukuk Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Reha Denemeç:

Bilgi İşlem Dairesi, İnşaat ve Emlak Dairesi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

Mahmut Özer: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Meslekî ve Teknik Eğitim, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İç Denetim Birimi Başkanlığı.

Mustafa Safran: Ortaöğretim, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Temel Eğitim ile Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakan yardımcılarının görev dağılımı

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