Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz soruları yanıtlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, konuk olduğu AA Editör Masası’nda merak edilenleri yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını belirtirken, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu bildirdi.

Yılmaz, liselere giriş kapsamında yapılan merkezi sınavda, öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir.

Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum.





Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz.

58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz.

2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz.

Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz.

"VATANDAŞIN DEMOKRATİK KARARINA SAYGI GÖSTER"

[CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi] Türkiye'de 100 kişiden 12 kişi çocuklarını imam hatibe gönderiyor. Sen göndermiyorsun evladını, ama bırak gönderen vatandaşın bu demokratik kararına saygı göster. Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok.

Biz geldiğimizde 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim alırken biz bunu 165 bin 870'e düşürdük.

"YAKLAŞIK 100 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ VAR"

584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz."