Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoriden toplam altı fotoğraf için oy kullandı. Bakan Yılmaz, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmak için AA ekibini makamında kabul etti.

'DİRENİŞİN SEMBOLÜ'NE OY VERDİ

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı. Yılmaz, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un imzasını taşıyan "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafa oy verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında, İsrail askerlerinin 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi'yi, gözlerini bağlayıp gözaltına aldığı anı kareleyen fotoğraf, direnişin sembolü oldu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yılın fotoğrafını oyladı VİDEO

'ERDOĞAN SEVGİSİ'

Bakan Yılmaz, ayrıca aynı kategoride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyi binasına gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir çocukla fotoğraf çektirdiği anı gösteren Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafı için de oy kullandı.

Yaşam kategorisinde tercihini Zekeriya Karadavut'un "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" isimli fotoğrafı ile Cem Öksüz'ün "Türk yıldızları İzmir'de" fotoğraflarından yana kullanan Bakan Yılmaz'ın spor kategorisindeki tercihleri ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" ve İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı" isimli fotoğrafı oldu.