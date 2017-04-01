Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda kaza

Fırat Kalkanı başarıyla tamamlandı. Fikri Işık, "Bu biz hemen dönüyoruz anlamı taşımıyor. Tehdit varsa operasyon olacak" dedi.

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TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

TRT, dünyada sadece İngiltere ve İsveç gibi birkaç ülkede uygulanmakta olan arşivlerin internetten sunumunu hayata geçirdi.