Bakan Selçuk: 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili haberimiz var

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." diye konuştu.

EK GÖSTERGENİN MAAŞA VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

AYLIK ÜCRET VE EMEKLİLİK RAKAMLARI DEĞİŞECEK

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3 bin 600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3 bin 600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

"UYKU DÜZENİM KALMADI"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, AA Editör Masası’nda 2023 Eğitim Vizyonu'nu değerlendiriyor. Devam eden toplantıdan satır başları şöyle...

Bakan Selçuk, "Geldiğim gün çok yüksek bir beklenti oluştu. Hiçbir vaatte bulumadan, kelime sarfetmeden böyle büyük bir beklenti oluşması benim sorumluluğum değil. Yine de ne yapacağız, nasıl yapacağımız üzerine uzun yıllar çalışmamıza rağmen uyku düzenim kalmadı. Yeterince çalıştık mı? Sorusu aklımı çok meşgul ediyor. Elbette şikayet etmiyorum sadece sorumluluk benim değil, milletin. Bu bir millet, ülke ödevidir" dedi.

"SİYASET BENİM İŞİM DEĞİL"

Selçuk, "Siyaset çok birikim isteyen, mücadele azmi gerektiren, maraton koşmak anlamına gelen bir iş. Kendi açımdan bunu becereğimi düşünmüyorum. Çok farklı yetenekler istiyor.. Bu nedenle benim gibi olan insanların siyasete girme azmi hep düşük oluyor. Ancak böye bir fırsat olursa, yapabileceğimiz bir şey varsa niye yapmayalım şeklinde bir girişim söz konusu oluyor. Bunu fonksiyonel buluyorum. Orta vadede bunun Türkiye için farklı kazançlara yol açacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ASIL İŞİMİZ KÜRESEL REKABETTİR"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun. Bizim asıl işimiz her zaman dediğim gibi küresel rekabettir" ifadelerini kullandı.

SINAVDA SÜPRİZ YOK

"Dün örnek sorular çıkardık, dedik ki, hiç endişelenme bir sürprizle karşılaşmayacaksın. Biz sana her ay örnek sorular göstereceğiz. Öğretmenime, bu ezber sorusu değil, yorum sorusu. Bu çocuklara ezber yaptırarak bir yer evaramayız. Başka bir öğrenme yöntemi arzu ediyoruz. Çocuklara ezber yaptırmayın. Biz size her türlü kaynağı karşılayacağız. Bunu bir LGS bağlamından çıkartıp bu bir eğitim kalitesi sorunudur. Büyük fotoğrafa bakamk lazım."