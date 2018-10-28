Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programının konuğu oldu. Eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. O açıkalmaların da en çok merak edileni elbette 3 aylık yaz tatili ile ilgili olanı oldu.

TARIM TOPLUMUNDAN KALMA BİR UYGULAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ziya Selçuk yaz tatili süresiyle ilgili olarak bu uygulamanın geçmişte, tarım toplumu olan bir Türkiye'nin unsuru olduğu, günümüzdeki şehirci toplum yapısına uymadığını belirterek değişiklik yapılabileceğine dikkat çekti.

Selçuk "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.

Milli Eğitim bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması VİDEO

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yabancı dil öğrenimi meselesiyle ilgili de açıklamada bulundu. Öğrenime ilişkin sistemin, müferdatın değiştirileceğine dikkat çeken Selçuk, "Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu." dedi.