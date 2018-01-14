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Milli Eğitim Bakanı'ndan ödev talimatı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tatilde öğrencilere ödev verilmemesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

AA | 14.01.2018 - 15:43..
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Milli Eğitim Bakanı'ndan ödev talimatı

İsmet Yılmaz, Kanal 7 televizyonunda yayımlanan programda, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi.

"ÖDEV VERMEYİN"

Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi.

KİTAP ÖNERİSİ

Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.

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