taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5375
EURO
3,6934
ALTIN
130,45
PETR
56,7400

Milli Eğitim eski müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Milli Eğitim eski müdürü, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

AA | 29.12.2016 - 04:26
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne eşinin kaybolduğu ihbarını yapan E.S. eşinin akşam yemeğine gelmediğini ve uzun süredir kendisinden haber alamadığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istedi. Gelen ihbarı değerlendiren Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa süre içinde kayıp kişiyi Mithatpaşa Mahallesindeki cami tuvaletinde ölü olarak buldu.

Milli Eğitim eski müdürü cami tuvaletinde ölü bulundu

Ölen şahsın Demirci ‘de uzun yıllar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yapan Yaşar Sağlam (74) olduğu tespit edildi. Sağlam’ın 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.
(KA-GD)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

4
Riekerink: Utanç duyuyorum

Riekerink: Utanç duyuyorum

5
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

7
Melih Gökçek: Bütün amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek

Melih Gökçek: Bütün amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek

30
Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

6
Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

2
Ana Ivanovic tenisi bıraktı

Ana Ivanovic tenisi bıraktı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM