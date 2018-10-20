Milli Eğitim Müdürü: Rehber öğretmenler öğrenciye engel

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle okullardaki etkinlikleri sınırlandırıldı.

BİREYSEL GÖRÜŞME YAPMAYIN UYARISI

Öğretmenlerin, "Öğrenciyi dersten alıkoymak suretiyle" dersin kazanım bütünlüğünü bozduğunu savunan Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara “Rehber öğretmenleri öğrencilerle genel konularda bireysel görüşme yapmamaları konusunda uyarın" talimatını verdi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Pedagoglar ise, yönetmelik değişikliğiyle görev kapsamları daraltılan ve nöbet uygulaması getirilen rehber öğretmenler karara karşı durdurlar.





GÖRÜŞME YASAKLANDI

Öğrencinin talebi üzerine ya da ihtiyaç duyulan durumlarda bireysel veya grupla psikolojik danışma ve görüşme yapan rehber öğretmenlerinin bu görevlerini yürütmesini zorlaştıracak bir adım atıldı.

Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün MEB müfettişlerin yaptığı soruşturmaya dayanarak aldığı öğrenilen karar ile rehber öğretmenlerin ders saatlerinde öğrencilerle görüşmesi yasaklandı.

OKULLARA YAZI GÖNDERİLDİ

İl genelindeki okullara Antep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’nin imzasıyla gönderilen, "Rehber Öğretmenler” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi,

“Rehber öğretmenlerin öğrenciyi dersten alıkoymak suretiyle TYT, AYT, YKS, sınav sistemi gibi genel konuda bireysel görüşme yapmasının, dersin kazanım bütünlüğünü bozacağı ve öğrencilerde kazanım eksikliğine sebebiyet vereceğinden, ders esnasında görüşme yapılmaması hususunda rehber öğretmen olan tüm okul müdürlüklerinin yazılı uyarılması gerektiği bildirilmiştir. Rehber öğretmeni olan tüm okul müdürlüklerinin yazılı uyarılmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.



