Milli Eğitim'de ilk icraat geldi

Yeni kabinenin açıklanmasıyla her kesimden fikir sahibinin takdir ettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk icraatını açıkladı. ALO 147 şikayet hattının kaldırılacağını açıklayan Selçuk, yeni dönemde direkt olarak birebir temasa dayalı bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.

"KALBE DOKUNMAYAN SİSTEM BAŞARILI OLAMAZ"

Bir milyonluk öğretmen camiası ve okul idarecileri tarafından rahatsızlık duyulduğu ifade edilen 'ALO 147 Şikayet Hattı'nın kapatılacağını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz" dedi.

Selçuk, yeni dönemde milli eğitim il müdürlerinin öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğini ifade etti.