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Milli Eğitim'de ilk icraat geldi

Milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk icraat olarak 'ALO 147' şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 12:49..
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Yeni kabinenin açıklanmasıyla her kesimden fikir sahibinin takdir ettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk icraatını açıkladı. ALO 147 şikayet hattının kaldırılacağını açıklayan Selçuk, yeni dönemde direkt olarak birebir temasa dayalı bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.

Milli Eğitim'de ilk icraat geldi

"KALBE DOKUNMAYAN SİSTEM BAŞARILI OLAMAZ"

Bir milyonluk öğretmen camiası ve okul idarecileri tarafından rahatsızlık duyulduğu ifade edilen 'ALO 147 Şikayet Hattı'nın kapatılacağını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz" dedi.

Selçuk, yeni dönemde milli eğitim il müdürlerinin öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğini ifade etti.

"Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın" sözünü ilke edinmeleri gerektiğini söyleyen Selçuk, varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu ve onlara hizmet edeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 'MEBİM 147' eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de Van Erciş'te hizmet vermeye başlamıştı.

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