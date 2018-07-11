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Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

Daha önce Maliye Bakanlığına bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili oldu.

AA | 11.07.2018 - 11:52..
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak

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