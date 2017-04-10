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Milli gemilere 35 ülkeden tam not

Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda Türk yapımı gemiler 35 ülkenin alım heyetlerine tanıtıldı.

10.04.2017 - 12:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Europort Turkey Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda, Türk denizciliği dünya standartlarında teknolojileri, gemi inşadaki başarıları ve yeni pazar hedefleri için çeşitli ülkelerden gelen alım heyetleri ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

ÜRETİMLER 35 ÜLKEYE TANITILDI

Denizaltı, savaş gemisi, yüzen elektrik santralleri ve petrol arama platformu gemisi gibi pek çok gemi üretim gerçekleştirebilen Türk tersaneleri, üretimlerini 35 ülkenin alım heyetlerine tanıttılar.

"TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ BOTLARINI YAPIYORUZ"

Türk yapımı gemiler çok beğenilirken, Tuzla’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için askeri botlar imal eden Selah Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Selah “Bu hücum botları için ben ‘Milli Hücum Botları’ diyorum. Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli botları yapıyoruz. Bu, hem ithal edilseydi en az 2 katı maliyet oluşturacaktı hem de Deniz Kuvvetlerinin tam ihtiyacını karşılamayacaktı. Şimdi, mühendislerimiz Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun tasarladı” dedi.

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