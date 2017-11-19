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Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreni başladı.

19.11.2017 - 12:16
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Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün defnedilecek.

NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne geldi. Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesini taşıyan araca motorlu zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü.

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü.

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze namazı için saf tutan vatandaşlar arasında, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal başta olmak üzere spor ve basın camiasından birçok isim cami avlusunda toplanmaya başladı.

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze öncesinde konuşan Bakan Bak, "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük." ifadelerini kullandı.

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