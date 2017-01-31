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Yılın ilk MGK'sı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, 8 saat sürdü.

31.01.2017 - 22:58
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Yılın ilk MGK'sı sona erdi

Toplantıyla ilgili açıklama bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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