Milli içecek ayran, 12 ülkenin sofrasına girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 3 bin 993 ton ayran ihracatı karşılığında 2 milyon 605 bin 143 dolar gelir elde etti. Bu tutar, 2016 yılında 761 bin dolar düzeyindeydi.

İHRACAT REKORU KATAR'DA

Türkiye'nin söz konusu dönemde ayran ihraç ettiği ülke sayısı 12 oldu. İhraç edilen ayranlar, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve İtalya sofralarında yer buldu. En çok ayran ihracatı ise 2 bin 574 ton ile Katar'a gerçekleştirildi.

ŞUBAT AYINDA 54 BİN TONLUK ÜRETİM

Son 5 yılda ise toplam ihracat 8,5 milyon dolara ulaştı. Bu çerçevede ayran ihracatından 2013 yılında 3 milyon 267 bin 406 dolar, 2014 yılında 1 milyon 86 bin 449 dolar, 2015 yılında 689 bin 245 dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'nin ayran üretimi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artışa 717 bin 334 tonu buldu. Bu yılın ocak ayında 52 bin 924, şubat ayında ise 54 bin 502 tonluk üretim gerçekleştirildi.