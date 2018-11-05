Milli İHA'lara yerli anten

Yerli ve milli projelerinin artmasıyla birlikte yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Anka-S'nin yakın zamanda yerli uydu terminalleriyle görev yapması planlanıyor.

CTech, Türkiye'de geliştirilen İHA'lar başta olmak üzere, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki diğer askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere hava uydu terminali geliştirmek için bir süredir çalışıyor. Şirket, yerli olarak geliştirdiği uydu haberleşme anteni ve modemi çalışmalarında sona geldi.

İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRİLİYOR DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞILACAK

CTech tarafından yapılan açıklamada hava araçları için uydu terminali çalışmalarının 2013'ten bu yana gündemlerinde olduğu söylendi.

Anka-S Programı'nın teknoloji kazanım yükümlüğü kapsamında 2014'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) için prototip uydu haberleşme sistemi terminali geliştirmesine başladıklarını belirten yetkili, bütçe sınırları dolayısıyla uydu terminalinin modemini yerli tasarladıklarını ancak hazır antenle çalışıldığını bildirdi.

Aynı zamanda bu alandaki ihtiyaçları değerlendirdiklerini ve stratejik bir kararla daha iyi bir anten geliştirmeyi de gündemlerine aldıkları vurgulandı.

KAPASİTESİ MEVCUTLARININ 2 KATI

Fırat, Anka-S'ler için yurt dışından temin edilen sistemlerin saniyede 10 megabit kapasitede olduğunu ancak kendilerinden bunun 20 megabite çıkarılmasının istendiğini dile getirdi.

Anten çanağı genişliğinin gücü ve hızı direkt etkilediğine dikkati çeken Fırat, şunları söyledi:

"Daha fazla kapasite elde etmeniz için anten çanağını genişletmeniz gerekiyor ancak bunun için İHA'da fazla yer yok. Mühendislik kabiliyetleriyle bu kısıtların aşılması gerekiyor. Tasarım değişikliklerini yapacağız, üretimleri gerçekleştireceğiz, iç testlerimizi yürüteceğiz, sonra TUSAŞ laboratuvarına vereceğiz. Onlar da İHA'yı uçurmadan önce 1-2 ay test edecekler. Halen araçların üzerinde bulunan ve yurt dışından tedarik edilen 10 megabitlik sistemi ise 6-7 aylık bir çalışma sonunda üretebileceğiz."