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Milli imkanlarla üretilen tank için Ukrayna'yla anlaşıldı

Milli imkanlarla üretimi yapılan 'Altay Ana Muharebe Tankı' için Ukrayna'yla ön anlaşma imzalandı.

28.03.2017 - 10:15
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Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği Altay Ana Muharebe Tankı için aranan destek bulundu. TUMOSAN firmasının bir yıllık çalışmasının ardından sözleşme karşılıklı fesh edilmişti. Firma, Avusturya'dan alınacak teknoloji desteğine politik engel geldiğini açıklamıştı.

Milli imkanlarla üretilen tank için Ukrayna'yla anlaşıldı

BAŞBAKANLARIN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

Bu açıklama ile tankın motoru için belirsizlik süreci başlamıştı. Ukrayna'nın savunma firmalarından sorumlu devlet kurumu UkrOboronProm Genel Müdürü Roman Romanov, bu konuda yaşanan son gelişmeyi C4Defence internet sitesine anlattı. Romanov, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 14 Mart tarihine Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın temaslarında konunun gündeme geldiğini açıkladı.

Milli imkanlarla üretilen tank için Ukrayna'yla anlaşıldı

6TD3 MOTORU ÖNERİLİYOR

Romanov, iki başbakanın tank motoru konusunda İşbirliği ön anlaşması (Memorandum of Understanding/MoU) imzalandığını kaydetti. Ukrayna, bu anlaşma ile 6TD3 motorunu öneriyor. Romanov, motor için talep edilen güce ilişkin bilginin paylaşılmasını beklediklerini kaydetti.

BİR KAÇ AY İÇERİSİNDE UYGULAMAYA KONULABİLİR

Konunun teknik açıdan sorunlu olmadığını, politikacıların istekli olmasının yeterli olduğunu kaydeden Romanov, istekli olma ölçüsünün projeye ayrılan bütçeyle ilgili olduğunu ifade etti. Romanov, Ukrayna'nın II. Dünya Savaşı sırasında ayda 200 tank ürettiğini hatırlatarak önerdikleri işbirliği modelleri arasında bazılarının birkaç ay içinde uygulamaya konulabileceğini söyledi.

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