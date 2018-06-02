taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Milli iradenin emrindeki komutanlardan ne istiyorsunuz

Eskiden askeri vesayet vardı. Generaller, başbakan ve cumhurbaşkanına istedikleri gibi davranırdı. O günleri özleyenler var.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 22:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Milli iradenin emrindeki komutanlardan ne istiyorsunuz

Bugün, cumhurbaşkanının yer aldığı iftara katıldı diye generallerimizi apoletlerini söküp TSK'dan atmakla tehdit ediyorlar.

KAHRAMAN GENERALİ HEDEF ALDILAR

Öyle ki yakın tarihimizin en büyük kahramanlık destanı Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten TSK'nın kahraman generali İsmail Metin Temel küçük hesaplar uğruna siyasete malzeme ediliyor.

POSTA KOYAN GENERALLER VARDI

Eskiden askeri vesayet vardı. Generaller, cephede göstermesi gerektikleri kahramanlığı milletin seçtiği siyasi temsilcilere gösterir, laiklik tartışmaları üzerinden 'postayı' başbakanlara koyardı.

Bugün Afrin'in zaferle taçlanmasının baş mimarı olan generalimizi TSK'dan atmakla tehdit edenlerin istediği manzara, tıpkı eskiden olduğu gibi askerlerin başbakanları, cumhurbaşkanlarını laikliği bahane ederek tehdit ettiği manzaranın ta kendisi.

DEVLET ERKANINA HAKARET EDEN ASKERLER

Eskiden ne mi oluyordu? Halkın oylarıyla göreve gelen Başbakan Necmettin Erbakan, laiklik tartışmaları bahane edilerek askerlerce tehdit ediliyor, küfürler yiyor ve resmi davetlerde hakaretlere uğruyordu.

Hatırlanacağı üzere 1996 yılının YAŞ'ında, Başbakan Erbakan komuta kademesine bir yemek veriyordu.

Yemekte, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya da hazır bulunmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

651
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

428
Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

631
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'den büyük değilsin

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'den büyük değilsin

298
Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

88
Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

151
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM