Milli iradenin emrindeki komutanlardan ne istiyorsunuz

Bugün, cumhurbaşkanının yer aldığı iftara katıldı diye generallerimizi apoletlerini söküp TSK'dan atmakla tehdit ediyorlar.

KAHRAMAN GENERALİ HEDEF ALDILAR

Öyle ki yakın tarihimizin en büyük kahramanlık destanı Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten TSK'nın kahraman generali İsmail Metin Temel küçük hesaplar uğruna siyasete malzeme ediliyor.

POSTA KOYAN GENERALLER VARDI

Eskiden askeri vesayet vardı. Generaller, cephede göstermesi gerektikleri kahramanlığı milletin seçtiği siyasi temsilcilere gösterir, laiklik tartışmaları üzerinden 'postayı' başbakanlara koyardı.

Bugün Afrin'in zaferle taçlanmasının baş mimarı olan generalimizi TSK'dan atmakla tehdit edenlerin istediği manzara, tıpkı eskiden olduğu gibi askerlerin başbakanları, cumhurbaşkanlarını laikliği bahane ederek tehdit ettiği manzaranın ta kendisi.

DEVLET ERKANINA HAKARET EDEN ASKERLER

Eskiden ne mi oluyordu? Halkın oylarıyla göreve gelen Başbakan Necmettin Erbakan, laiklik tartışmaları bahane edilerek askerlerce tehdit ediliyor, küfürler yiyor ve resmi davetlerde hakaretlere uğruyordu.

Hatırlanacağı üzere 1996 yılının YAŞ'ında, Başbakan Erbakan komuta kademesine bir yemek veriyordu.

Yemekte, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya da hazır bulunmuştu.