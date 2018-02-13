Milli ittifak çalışmaları bitti

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Fikirci Bey yazdı: EKSİK PARÇA

Evet gerçekten her şey tamam olacaktı eğer o eksik parça da yerine konulabilseydi. Fakat Türk Halkı 15 Temmuz'da yırtıp atmıştı o eksik parçayı. İşte bundan evdeki hesap çarşıda hata veriyor ABD için.