Milli ittifak çalışmaları bitti

AK Parti ve MHP'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin önünü açmak amacıyla kurulan 'ittifak komisyonu' için çalışmalara başlamışt
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Çalışmaların son bulmasıyla birlikte, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çalışmalarla ilgili sunum yapılacak.
KOMİSYONDA KİMLER VARDI
Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.