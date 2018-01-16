Milli İttifak görüşmesinin tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasından sonra, iki parti arasında ittifak için hazırlıklar başladı.

MİLLİ İTTİFAK İÇİN İLK GÖRÜŞME

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak, "milli ittifak" olarak tanımlanırken; iki partinin heyetleri görüşmek üzere perşembe günü bir araya gelecek.

KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER

AK Parti ve MHP'nin ittifak görüşmelerini yürütecek olan komisyon üyeleri belli olmuştu.

AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak açıklanmıştı.