Milli Kütüphane’de Polonya sergisi

Serginin açılış töreninde konuşan Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman, Polonya Büyükelçiliği ile böyle bir sergiyi bünyelerinde açıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KIVANÇ DUYUYORUM"

Polonya’nın güzelliklerinin, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi'ne girmiş 19 ayrı yerinin sergileneceğini aktaran Zülfi Toman, "Milli Kütüphane olarak böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor çünkü bizler kültür elçileri olarak aynı zamanda ülkelerin ve o ülkelere ait kültürün, medeniyetin karşılıklı olarak tanıtımında rol icra ederiz. Bugün bu rolü yerine getirmiş olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum" dedi.

Polonya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Robert Rokicki de Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, kendilerine mükemmel bir iş birliği ve anlayış göstererek bu sergi için tüm kapılarını açan Milli Kütüphane Başkanlığı’na teşekkür etti.