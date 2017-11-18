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Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın bazı parçaları, kapatıldıktan sonra silah fabrikasına dönüştürülen eski cezaevi binasında üretiliyor.

18.11.2017 - 08:24
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Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

Uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra 9 yıl önce kapatılan Ulubey K Tipi Cezaevi binası, artık silah milli silah üretiyor.

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

10 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan silah fabrikasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MPT-76'nın bazı parçaları imal ediliyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaptığı açıklamada, cezaevinin kapatılmasının ardından binanın 7-8 yıl atıl şekilde kaldığını söyledi. Cezaevi binasının silah fabrikasına dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktaran Türkcan, "2016 yılında Ordu Savunma Silah Sanayi (ORSAV) olarak burası açıldı. Bu yatırımı ilçemiz başta olmak üzere ülkemize kazandıran yatırımcı iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

GİRSAN VE CANİK 55 DE YAPILDI

Türkiye'nin markası olma yolundaki fabrikada gece gündüz çalışıldığını dile getiren Türkcan, "Şu anda bu fabrikada 35 çalışan arkadaşımız var. İnşallah burada iki üç yıl içinde 200 kişi istihdam edilecek." diye konuştu.

Türkcan, silah fabrikasında ilk etapta GİRSAN ve CANİK 55 markalı silahların, ardından yapılan anlaşmalarla MPT-76'nın parçalarının üretimine başlandığını, bu durumun kendilerine gurur verdiğini söyledi.

Milli piyade tüfeği eski cezaevinde üretiliyor

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