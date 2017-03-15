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Milli Piyango biletlerinde yazım hatası

Milli Piyango'nun 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü için bastırdığı biletlerde yazım hatası olduğu dikkatlerden kaçmadı.

15.03.2017 - 08:41
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Milli Piyango İdaresi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümüne denk gelen 19 Mart özel çekilişi için bilet bastı. Ancak bilete Çanakkale ismi 3 “k” kullanılarak “Çanakkkale” şeklinde hatalı yazıldı.

VATANDAŞ UYARDI

9 Mart’ta piyasaya sunulan biletteki harf hatasını 4 gün sonra gören vatandaş, Milli Piyango İdaresi’ni uyardı. 12 Mart’ta gece 23.00’te Milli Piyango İdaresi’ni arayan vatandaş, yetkililere biletteki hatayı söyledi.

Milli Piyango biletlerinde yazım hatası

"GERİ ÇEKME ŞANSIMIZ YOK"

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, hatanın herhangi bir kasıt olmadan sehven yapıldığını belirterek, “Biletler piyasaya çıktı, şu anda satılıyor. Geri çekme şansımız yok” dedi.

ÇEKİLİŞE ETKİSİ YOK

Çekilişi etkileyecek, vatandaşları mağdur edebilecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden yetkililer, şöyle konuştu: “Bu hepimizin gözünden kaçmış bir hata. Bu çekiliş için 1 milyonun üzerinde bilet basıldı. Bütün biletlerde aynı hata söz konusu. Çekilişin ikramiyesini etkileyecek bir hata olsa, biletleri geri çekerdik. Sadece Ankara’da bir bayide olsa alır, düzeltir, geri veririz. Bunlarda bir de süre var. 19 Mart’ta o biletin hükmü bitiyor. İkramiye çıktığı zaman vatandaş mağdur olmayacak. 19 Mart bileti 9 Mart’ta piyasaya çıkar. 9 Mart’tan önce de bizim taşradaki şubelerimize, bayilerimize gider. Hatayı farkına vardığımızda bilet vatandaşa ve bayilere satılmaya başlanmıştı. Uzun yıllar önce yine matbaada basıldıktan sonra bir isimde harf hatası olduğu görülmüş. Bilet piyasaya çıkmadan arkadaşlarımız hatayı düzeltmişler.”

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