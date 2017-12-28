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Milli Piyango ikramiyesiyle neler alınabilir

Büyük ikramiye çekilişine sayılı günler kala biletlerin tamamı neredeyse tükendi. 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

AA | 28.12.2017 - 16:05..
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Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE İÇİN SAYILI GÜNLER...

Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

Milli Piyango ikramiyesiyle neler alınabilir

61 MİLYONLA NELER ALINIR

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den, bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

Milli Piyango ikramiyesiyle neler alınabilir

255 TESLA

Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

Milli Piyango ikramiyesiyle neler alınabilir

İSTANBUL'DA 20 LÜKS VİLLA

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

Milli Piyango ikramiyesiyle neler alınabilir

122 DAİRE

300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

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