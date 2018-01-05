Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı.

Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi.

"BANA ÇIKMADI"

Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Haberlerin ardından büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, bugün sabah erken saatlerde iş yerine geldi.

Milyoner olduğu haberlerini gördükten sonra ikramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını iddia eden Tokmak, bugün iş yerinde mesaiye başlayarak çöp döktü, motorla ilaç dağıtımına çıktı.

"ŞEFİMDEN LAF YİYECEĞİM"

Basın mensuplarına konuyla ilgili fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Tokmak, "Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Söyleyeceğimi söyledim zaten. İşime gidiyorum şefimden laf yiyeceğim, ilaç yetiştirmem lazım." ifadelerini kullandı.

DHA'nın dün yayınladığı habere göre, talihlilerden birinin, bileti Antalya Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alan, 1800 lira maaşla çalışan ilaç firması kuryesi Murat Tokmak'tı.

PARAYI TAHSİL ETTİ

Tokmak, 9794035 numaralı çeyrek biletine isabet eden 15 milyon TL’yi vakit geçirmeden Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil etti.

AYLIK FAİZİ 175 BİN TL

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan, bir çocuk babası Murat Toprak, tahsil ettiği parayı da hemen bankaya yatırdı. Tokmak, ailesinden birinin adına yatırdığı para için aylık 175 bin TL faiz alacak.