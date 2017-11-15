Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira oldu. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

GEÇEN SENE 60 MİLYON LİRAYDI

Milli Piyango'nun geçen seneki büyük ikramiyesi ise 60 milyon liraydı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş, dört talihli ikramiyeyi paylaşmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. 2015 yılında ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.