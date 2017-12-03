Milli Piyango'da 1 kişi 5.9 milyon TL kazandı

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1098. hafta çekilişinde, 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devrederek dün akşam yapılacak olan çekilişe 3 milyon 801 bin 830 lira ikramiye devretmişti.

1 KİŞİ 5 MİLYON 882 BİN TL

Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre, toplam 9 milyon 277 bin 848 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kuponu Mersin'in Akdeniz ilçesinden yatıran talihli 6 bilerek, 5 milyon 882 bin 717 lira 65 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



