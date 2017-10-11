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Milli Radar MİLDAR, envanterde

Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın kabul işlemleri tamamlandı.

11.10.2017 - 17:27
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Meteksan Savunma'nın, "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yaptığı radar, önemli bir sınavı başarıyla geçti.

Bir süredir T129 ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinde performansını ortaya koyan Helikopter-MİLDAR'ın kabulü, SSM Kabul Heyeti tarafından yapıldı.

MİLDAR, ATAK'A GÜÇ KATACAK

Helikopter-MİLDAR, Türk Silahlı Kuvvetlerine, elektro-optik sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans gösterme, elektro-optik sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma, alçak irtifa ve düşük görüş şartlarında pilota pozisyon farkındalığı kazandırma gibi önemli operasyonel avantajlar sağlayacak.

Milli Radar MİLDAR, envanterde

ATAK MİLLİ RADARA KAVUŞUYOR

Bundan sonraki süreçte Helikopter-MİLDAR'ın, T129 ATAK helikopteri üzerindeki nihai yerinin kararlaştırılmasıyla silah sistemlerine entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Helikopter-MİLDAR'da kullanılan ara yüz veyazılımlar, radarın başka helikopterlere de entegrasyonuna imkan veriyor.

Milli Radar MİLDAR, envanterde

MİLDAR'IN ÖZELLİKLERİ

"Hedef tespit takip" ve "arazi profili oluşturmak" gibi iki temel fonksiyonu bulunan Helikopter-MİLDAR'ın sahip olduğu özellikler şöyle:

- Hedef tespit takip fonksiyonu

- Çoklu hedef tespiti

- Yavaş ve hızlı tarama

- Yüksek açısal ve menzil çözünürlüğü

- Yavaş tarama modunda hedef tespit ve takip için 12 kilometre menzil

- Düşük hacim, ağırlık ve güç ihtiyacı

- Gerçek zamanlı ARPO görüntüsü

- 2,5 kilometre menzilde arazi profili oluşturma - Seyrüsefer desteği

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