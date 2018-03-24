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Milli savaş uçağı süper bilgisayarlardan çıkacak

Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi projeleri yürüten TUSAŞ, oğun mühendislik hesaplamaları için yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu.

AA | 24.03.2018 - 13:58..
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi projelerin yoğun mühendislik hesaplamaları için teknolojik altyapısını güçlendirdi.

YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ KURULDU

TUSAŞ, son dönemde Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından üstlendiği önemli projeler başta olmak üzere yürütülen çalışmaların aerodinamik, aeroakustik, yapısal ve beka analizleri gibi yoğun mühendislik hesaplamalarında kullanılmak üzere yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu.

Milli savaş uçağı süper bilgisayarlardan çıkacak

BİR BÜTÜN OLARAK ÇALIŞIYOR

Sistem sayesinde, bilim ve mühendislik alanındaki yoğun hesaplamaya dayalı karmaşık problemler süper bilgisayarlar kullanılarak çözülüyor. Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi olarak ifade edilen süper bilgisayarlarda güçlü işlemciler içeren sunucu sistemleri, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı özel ağ altyapısı kullanılarak bir bütün olarak çalışabiliyor.

YÜKSEK HIZLI DEPOLAMA BİRİMLERİ VAR

Sistem, toplamda 10 binin üzerinde işlemci çekirdeğine ve 120 bin gigabayt belleğe sahip bulunuyor. Uzun süreli yoğun testler sonunda farklı analiz tipleri için özel olarak tasarlanan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi'nde, grafik işlemci destekli sunucuların yanı sıra analiz verilerinin saklanması için bin terabayt kapasiteli yüksek hızlı depolama birimleri bulunuyor.

Milli savaş uçağı süper bilgisayarlardan çıkacak

YENİ SİSTEM HASSASİYETLER GERÇEKLEŞECEK

TUSAŞ'ın çeşitli projelerinde yapılan mühendislik analizleri, söz konusu yeni sistem kullanılarak geçmişe göre çok daha kısa sürelerde, daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilecek.

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