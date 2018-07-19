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Milli Savunma Bakanı Akar’ın Hakkari ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari’yi ziyaret etti.

İHA | 19.07.2018 - 19:38..
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Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Hakkari ziyareti

DAĞ VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINI DA ZİYARET ETTİ

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde bazı askeri üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve askerlerle bir araya gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra helikopterle il merkezine geçti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Akar, ardından makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüştü. Vali Toprak, Hakkari ziyaretleri anısına Bakan Akar’a plaket takdim etti.

Geceyi Hakkari’de geçiren Akar, sabah saatlerinde ise Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki komutanlarla birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Talanç’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Akar, daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçerek buradan uçakla kentten ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Hakkari ziyareti

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Hakkari ziyareti

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